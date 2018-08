Nærmere 160.000 hjemløse på Lombok etter jordskjelv

utenriks

Antall hjemløse og evakuerte har steget kraftig etter hvert som redningspersonell har nådd fram til mer avsidesliggende områder på øya. Tirsdag ble det oppgitt at 20.000 var hjemløse, dagen etter var tallet mangedoblet.

De hjemløse trenger både mat, rent vann og medisiner. Tusenvis har måttet sove under åpen himmel. Allerede før skjelvet var det vannmangel på øya som følge av langvarig tørke.

Det kraftige skjelvet rammet søndag kveld og hadde en styrke på 7.

Dødstallet stiger

Dødstallet har steget til 131. Det vil ventelig stige ytterligere etter hvert som flere sammenraste bygninger blir gjennomsøkt.

Onsdag ble en død kvinne trukket fram fra en sammenrast moské nord på øya. Tre andre omkomne ble funnet ved en moské tirsdag, og det er frykt for at det ligger flere døde under ruinene.

Nesten 2.500 mennesker er innlagt på sykehus, de fleste med hodeskader og beinbrudd. Hundrevis av ofre får dessuten behandling utenfor sykehusene.

Det indonesiske forsvaret har sendt fem fly fra Jakrata med mat, medisiner, tepper, telt og vanntanker. Flere lastebiler med nødhjelp har nådd fram til de midlertidige leirene der folk er innkvartert.

Turister evakuert

Tre andre små øyer i nærheten ble også rammet av skjelvet. Turister har fått tilbud om å bli evakuert som følge av strømbrudd og skader på hoteller, og rundt 5.000 mennesker har reist.

Lombok ble utsatt for et kraftig jordskjelv også for en uke siden. Da mistet 17 personer livet, og over tusen bygninger ble ødelagt. Denne gangen er ødeleggelsene langt større. Mange landsbyer ligger nå øde og forlatt, og knapt en bygning står igjen.

– I noen av landsbyene vi besøkte, var nesten samtlige hus rast sammen. Veiene har sprukket opp, og bruer er ødelagt, sier Arifin Muhammad Hadi, en talsmann for Indonesias Røde Kors, til nyhetsbyrået AFP.

