Ni bekreftet døde i siste ebolautbrudd i Kongo

utenriks

Alle de ni tilfellene er registrert i Beni-regionen i provinsen Nord-Kivu, i et avsidesliggende område nær grensen til Uganda og Rwanda.

Utbruddet, det tiende i landets historie siden 1976, ble kunngjort 1. august, bare en drøy uke etter at Kongo hadde erklært at utbruddet i provinsen Equateur nordvest i landet var over. Der hadde de siden mai registrert 54 tilfeller av ebola, hvorav 33 personer døde. Selv om kun ni er døde så langt, ser det nye utbruddet ut til å være i samme størrelsesorden, etter at myndighetene la fram de foreløpige smittetallene tirsdag.

– Til sammen har vi 43 tilfeller i Beni-regionen, hvorav 16 er bekreftet og 27 sannsynlige. I tillegg har vi 46 tilfeller som undersøkes, heter det i en uttalelse fra helsemyndighetene.

Nesten tusen personer som kan ha vært i kontakt med viruset, har blitt registrert i områder som er under overvåking. Det skal ikke være noen sammenheng mellom det siste utbruddet og utbruddet i Equateur.

Onsdag vil myndighetene etter planen starte målrettede vaksinasjonstiltak.

– Tolv vaksinasjonslag vil utplasseres i ulike berørte områder, sier helsedepartementet.

Helsearbeiderne skal ha ankommet Beni. Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere uttrykt bekymring for sikkerhetssituasjonen i området, som betegnes som et aktivt konfliktområde med svært mange væpnede grupperinger som vanskeliggjør oppgaven til helsearbeiderne.

(©NTB)