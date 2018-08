Saudi-Arabia stanser legebehandling av saudiarabiske borgere i Canada

utenriks

Pasientene vil bli overført til sykehus i andre land, ifølge nyhetsbyrået Reuters, som viser til opplysninger fra Saudi-Arabias statlige nyhetsbyrå.

Dermed ser ikke den diplomatiske krisen mellom Canada og Saudi-Arabia ut til å være i nærheten av en løsning.

Ifølge Reuters vil Canada prøve å få hjelp fra flere andre land til å løse krisen. Myndighetene i USA har imidlertid gjort det klart at de ikke vil blandes inn i konflikten.

– Partene må diplomatisk løse dette sammen. Vi kan ikke gjøre det for dem, sa det amerikanske utenriksdepartementets talsperson Heather Nauert nylig.

Fengslede aktivister

Den canadiske ambassaden i Saudi-Arabia uttrykte i forrige uke «alvorlig bekymring» over fengslingen av en rekke menneskerettsaktivister i Saudi-Arabia. Blant dem er Nassima al-Sadah og Samar Badawi.

– Vi oppfordrer myndighetene i Saudi-Arabia til umiddelbart å løslate dem og alle andre fredelige menneskerettighetsaktivister, skrev ambassaden på Twitter.

Det falt ikke i god jord, og svaret fra det saudiarabiske utenriksdepartementet kom kjapt.

– Kongeriket Saudi-Arabia vil ikke akseptere noen form for innblanding i landets interne anliggender eller direktiver fra andre land, skrev departementet på Twitter.

Ambassadør utvist

Den saudiarabiske regjeringen mener at Canada har blandet seg «i landets interne anliggender» ved å offentlig uttrykke støtte til de fengslede menneskerettsaktivistene. Mandag valgte Saudi-Arabia å utviste Canadas ambassadør og samtidig kalle hjem sin egen ambassadør fra Canada.

I tillegg har Saudi-Arabia lagt alle nye handelsavtaler med Canada på is. Tirsdag opplyste landet at mange tusen saudiarabiske utvekslingsstudenter skal sendes ut av Canada for å studere i andre land i stedet.

Mandag er det stopp for flyselskapet Saudia sine flyginger til og fra Toronto, Canadas største by.

(©NTB)