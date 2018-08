Skogbrann i California har rasert område på størrelse med Los Angeles

utenriks

120.000 hektar er omgjort til aske i den nordlige delen av delstaten, ifølge nyhetsbyrået AP.

Ødeleggelsene har skjedd over en periode på halvannen uke, og rundt 14.000 brannfolk kjemper mot flammene. Noen av dem har reist helt fra Australia og New Zealand for å hjelpe sine amerikanske kolleger.

Brannen, som har fått navnet Mendocino-komplekset, er den største noensinne i California siden registreringene begynte på 1930-tallet.

Den nest største brannen ble slukket så sent som i januar i år. Over 113.000 hektar ble ødelagt av den såkalte Thomas-brannen i den sørlige delen av delstaten.

– Uansett hva årsaken er, så utvikler brannene seg mye mer intenst og raskere enn før, sier Mark A. Hartwig, som leder en organisasjon for brannsjefer i California.

Sverige og Hellas

Rekordhøye temperaturer og tørt vær har bidratt til å spre flammene i den nordlige delen av California.

Situasjonen har vært den samme i flere andre land på den nordlige halvkule i sommer. En lang rekke land har opplevd hetebølger, tørke eller begge deler.

Også Sverige har vært rammet av den største skogbrannen i landets moderne historie. Den har rasert store områder i nærheten av Ljusdal, rundt 30 mil nordvest for Stockholm.

I Hellas omkom minst 93 mennesker i skogbrannen som brøt ut ved Aten 23. juli. Antallet døde er det høyeste i noen skogbrann i Europa, i alle fall siden årtusenskiftet.

– Vi befinner oss i nytt territorium. Siden sivilisasjonen oppsto for 10.000 år siden, har vi ikke opplevd denne typen varme. Og det kommer til å bli verre, sa Californias guvernør Jerry Brown i forrige uke.

Klimaendringene

Brown har flere ganger slått fast at skog- og gressbrannene i California har forverret seg på grunn av klimaendringene.

Den demokratiske guvernøren har støtte i forskningen. En studie fra 2016 konkluderte med at menneskeskapte klimaendringer har dobbelt arealet som rammes av skogbranner vest i USA.

I likhet med Brown advarte forskerne om at situasjonen vil fortsette å forverre seg i tiårene som kommer.

Men også flere andre faktorer har bidratt til økt brannfare. Naturlige, langvarige variasjoner i været over Stillehavet har gjort at mindre uvær når den amerikanske vestkysten.

Paradoksalt nok har også brannfolkenes innsats over tid økt brannfaren i noen områder. Siden de forsøker å slukke branner så fort de oppstår, blir det stadig mer gammel vegetasjon i skogene.

Når en brann kommer ut av kontroll, kan den derfor brenne kraftigere siden den har mer «drivstoff».

Elleve omkomne

I tillegg til Mendocino-komplekset pågår det for tiden flere andre store skogbranner i California. Så langt har de til sammen tatt minst elleve menneskeliv.

En skogbrann ved byen Redding har ødelagt over tusen boliger. Situasjonen her gjorde at brannvesenet hadde for få folk da de måtte gå løs på brannene som senere smeltet sammen til Mendocino-komplekset.

Rekordbrannen pågår stort sett i områder hvor det bor lite folk. Likevel står over 11.000 bygninger i fare for å bli tatt av flammene.

USAs president Donald Trump hevdet denne uken at brannene i California har forverret seg fordi delstaten har for strenge miljølover. Ifølge presidenten gjør lovene det vanskelig å skaffe nok vann til slukkingen.

Dette ble tilbakevist av ledelsen i brannvesenet i California. Etter at Trump ble president, har han fjernet en lang rekke miljøtiltak og varslet at USA vil trekke seg fra Parisavtalen om bekjempelse av klimaendringene.

