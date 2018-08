Venezuelansk opposisjonsleder kaller Maduros anklager en farse

utenriks

Maduro anklaget tirsdag Borges og hans partifelle Juan Requesens for å ha medvirket til et attentat under en militærparade i Venezuelas hovedstad Caracas lørdag.

To eksplosjoner, forårsaket av droner lastet med sprengstoff, resulterte i panikk under paraden, men ingen ble drept.

Seks personer er pågrepet etter det angivelige attentatet, og ifølge Maduro har disse kommet med uttalelser som peker i retning av at Julio Borges var involvert. Borges avviser anklagen.

– Verken landet eller verden tror på deg når det gjelder denne farsen av et angrep. Vi vet alle at det var satt i scene for å kunne forfølge og undertrykke de av oss som er motstandere av diktaturet ditt, lyder hans svar til Maduro.

Borges lever i eksil i Colombia etter at Maduro for et år siden gjennomførte et valg på en omstridt ny grunnlovsforsamling. Forsamlingen fikk makt til å endre lover og kunne i praksis sette til side den lovgivende nasjonalforsamlingen, som Borges og opposisjonen hadde kontrollert siden valget i 2015. Opposisjonen boikottet valget, men Maduro erklærte seier.

Lederen for den nye grunnlovsforsamlingen, Diosdado Cabello, sa tirsdag at han vil frata representanter i nasjonalforsamlingen immuniteten deres slik at de kan stilles til ansvar for det angivelige forsøket på å drepe presidenten.

– Når rettferdigheten kommer, slår den hardt, sier Cabello.

Maduro har bedt USA og Colombia utlevere alle mistenkte i saken.

(©NTB)