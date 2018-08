Kreftpasient saksøker Monsanto for hundrevis av millioner

utenriks

– I dag er deres dommedag, sa advokaten Brent Wisner til jurymedlemmene han ønsker skal slutte seg til en bot på 400 millioner dollar til Monsanto.

Årsaken er at Monsanto skal ha forsøkt å undertrykke studier som stadfester kreftrisikoen i ugressmiddelet Roundup, noe advokaten mener bidro til at hans klient, gartneren DeWayne Johnson (46), nå er dødssyk med kreft. Johnson har poengtert at han aldri hadde brukt Roundup om han visste om kreftrisikoen i preparatet.

Da jurymedlemmene onsdag returnerte til retten i California, fikk de instrukser av dommeren, før de kunne sette i gang med rettsforhandlingene i et søksmål som kan få store konsekvenser for ugressmiddelprodusenter.

Blir fulgt av hele verden

Wisner hevder Monsanto har forsøkt å undertrykke injurierende studier slik andre profittgiganter tidligere har forsøkt å sabotere studier om tobakk, asbest og benzen. Om Monsanto taper saken i retten, kan det åpne for hundrevis av andre søksmål mot selskapet.

– Deres kjennelse blir fulgt av hele verden. Monsanto blir da nødt til å iverksette de studiene de til nå har forsømt, og sende ut advarslene de til nå har unngått, sa Wisner til jurymedlemmene.

Selskapet selv avfeier påstandene til advokaten, og mener timingen på Johnsons kreftdiagnose ikke samsvarer med tiden han begynte å bruke ugressmiddelet.

– Det snakkes skarpt om hvor forferdelig ting er i Monsanto, men med mindre Wisner klarer å knytte Johnsons sykdom til Monsanto, betyr ingenting av dette noe som helst, sa forsvarsadvokat George Lombardi i rettsmøtet.

– Skyggeforfattet studier

Johnson fikk ved to anledninger ugressmiddel over seg i arbeidssammenheng, og ved begge anledningene ringte han nødnummeret til Monsanto, men fikk ikke hjelp. I stedet satte selskapet i gang med å bygge et forsvar for Roundup, skyggeforfatte studier og sitere skyggeforfattede studier, ifølge Wisner.

Til tross for kontroversen rundt middelet, er Roundup et av de vanligste kjemikaliene i omløp i landbruket. I 2017 forlenget EUs medlemsland godkjennelsen av middelet med fem år.

I sommer ble det kjent at det tyske legemiddel- og bioteknologikonsernet Bayer kjøper Monsanto for drøye 518 milliarder kroner, men Bayer har stadfestet at de kommer til å fjerne Monsanto-navnet etter oppkjøpet.

