Puerto Rico oppjusterer dødstallet etter orkanen Maria fra 64 til 1.400

I en rapport sendt inn til Kongressen i Washington tidligere denne uken innrømmet myndighetene på øya det oppjusterte tallet, i forbindelse med en oversikt over gjenoppbyggingskostnader – en plan som er tallfestet til 139 milliarder dollar.

Dødstallet ble først kjent for allmennheten via The New York Times torsdag.

Myndighetene på det amerikanske territoriet sluttet å offentliggjøre sine data om dødstallene i desember 2017, to måneder etter orkanens herjinger. Fram til torsdag hadde øyas myndigheter holdt fast på at 64 mennesker mistet livet – et tall som er langt under konklusjonen i en rapport fra Harvard-forskere tidligere i år. De slo fast at 4.600 liv gikk tapt.

En nyere studie, beordret av Puerto Ricos myndigheter, er ventet å foreligge innen noen uker, og først da venter øyas administrasjon å kunne legge fram et mer nøyaktig tall enn de over 1.400 som nå er blitt bekreftet.

