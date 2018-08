utenriks

Ifølge Pence skal nyopprettelsen sikre amerikansk dominanse i rommet - der USA har konkurranse fra stormaktene Kina og Russland. Opprettelsen kommer etter et ønske fra landets president Donald Trump, som flere ganger har snakket varmt om satsning i rommet.

– Min nye nasjonale strategi for verdensrommet anerkjenner at verdensrommet er en arena for krig, akkurat som på land og i sjøen, sa Trump i mars.

Romforsvaret blir én av seks selvstendige avdelinger i den amerikanske hæren.

(©NTB)