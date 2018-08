Ekstra Bladet: Peter Madsen overfalt i fengsel

utenriks

Det var Folketidende som først skrev at en 47-årig innsatt onsdag kveld var havnet i en uoverensstemmelse med en 18-åring i Storstrøm Fengsel, og at 18-åringen deretter var siktet for vold.

Dette er fengselet der 47-årige Peter Madsen soner dommen for drapet på den svenske journalisten Kim Wall, og ifølge Ekstra Bladet skal det var oppfinneren og ubåtbyggeren som ble overfalt. Det skjedde to dager før årsdagen for den skjebnesvangre dagen Wall ble med Madsen ut i ubåten hans. Hun ble senere funnet drept og partert i den sunkne farkosten, og Madsen er dømt til livsvarig fengsel for drapet.

Politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland Falsters Politi vil ikke si noe om offerets identitet. Han bekrefter kun at en 47-årig innsatt er blitt overfalt i klammeri med en annen innsatt, hvorpå sistnevnte er siktet for vold. 47-åringen har fått behandling for en skade i ansiktet, men er tilbake i fengselet igjen. Det er ikke brukt slagvåpen.

Politiet har en idé om bakgrunnen for volden, men ønsker ikke å si noe om hva det er.

Madsen anket bare straffeutmålingen i saken, og Østre Landsret i København har satt av tre dager til ankesaken 5., 12. og 14. september. Madsen er funnet skyldig i å ha mishandlet den 30 år gamle journalisten om bord i den selvbygde ubåten sin, for så å drepe henne og dumpe det parterte liket i sjøen.

Dommer Anette Burkø beskrev det i kjennelsen 25. april som «et kynisk og planlagt seksuelt overgrep og drap av særdeles brutal karakter på en tilfeldig kvinne».

(©NTB)