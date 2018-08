Erdogan sier at trusler og utpressing ikke vil virke mot Tyrkia

utenriks

USAs president Donald Trump opplyste fredag at tollen på tyrkisk stål og aluminium blir doblet. Det bidro til at liren fortsetter sitt kraftige fall.

– Jeg har akkurat godkjent å doble tollen på stål og aluminium hva gjelder Tyrkia, samtidig som deres valuta, den tyrkiske liren, faller kraftig mot vår veldig sterke dollar! Aluminium vil nå bli 20 prosent og stål 50 prosent. Våre forbindelser til Tyrkia er nå ikke gode! skriver Trump på Twitter,

Erdogan sa under et folkemøte at trusler og utpressing ikke er en framgangsmåte som fører fram overfor Tyrkia. Han nevnte ikke Trump eller USA ved navn.

Striden mellom de to NATO-landene gjelder en amerikansk pastor som er pågrepet i Tyrkia for angivelig støtte til det Erdogan kaller terrorbevegelser. Trump har truet med kraftige reaksjoner om ikke pastoren blir løslatt.

– Mulig bankkrise

Liren begynte imidlertid å falle allerede i vår. Valutaen har så langt i 2018 svekket seg mer enn 65 prosent mot dollaren.

– Fallet som begynte i mai, ser nå ut til å dytte den tyrkiske økonomien inn i tilbakegang og kan komme til å utløse en bankkrise, sier Andrew Kenningham i Capital Economics.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ba fredag tyrkere om å veksle inn dollar, euro og gull til lire. – Dette er en innenlandsk og nasjonalistisk kamp, sa presidenten.

Ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået DHA gjorde imidlertid mange tyrkere det motsatte. Byrået melder at hundrevis av tyrkere strømmet til vekslingskontorer for å kvitte seg med lire.

– Sist gang jeg kan huske at en valuta eksploderte inn i en tilsvarende kraftig svekkelse som vi har sett de siste 24 timene, er den russiske rubel-krisen i 2014, sier Jameel Ahmad, sjef for valutastrategi ved FXTM i London.

Bekymring

Bakgrunnen for lirens fall er bekymringen i markedene for Erdogans økonomiske politikk og konflikten med USA som er under oppseiling.

Tyrkia eksporterte i 2017 stål for 1 milliard dollar til USA og aluminium for 60 millioner dollar, ifølge Bloomberg. Kostnadene knyttet til den tollen på stål og aluminium på henholdsvis 25 og 10 prosent, som ble innført i mars, er anslått til 266 millioner dollar.

Nå dobles altså tollen, ifølge Trump.

Kort tid etter Trumps Twitter-melding snakket Erdogan på telefon med Russlands president Vladimir Putin. Blant temaene i samtalen var de «økonomiske forbindelsene» mellom Russland og Tyrkia, opplyser tjenestemenn ved Erdogans kontor.

Konflikt om pastor

Konflikten mellom USA og Tyrkia knyttet til den amerikanske pastoren Andrew Brunson har økt kraftig den siste tiden. Brunson ble pågrepet i Tyrkia for to år siden og er anklaget for å ha støttet terror ved å ha kontakt med kurdiske PKK og Gülen-bevegelsen.

Trump truet i juli Tyrkia med «store» sanksjoner hvis ikke Brunson løslates, og onsdag i forrige uke innførte USA sanksjoner mot Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu og justisminister Abdulhamit Gül. Begges kontoer og eventuelle eiendeler i utlandet ble frosset.

Få dager senere svarte Tyrkia med sanksjoner mot flere amerikanske ministre.

