Mange drept i Taliban-angrep på provinshovedstad i Afghanistan

Angrepet startet sent torsdag kveld, og innbyggere opplyser fredag ettermiddag at det fortsatt høres skyting i byen. En talsperson for lokale myndigheter, Nasir Ahmad Fakiri, hevder imidlertid at angrepet er slått tilbake.

Ghazni er hovedstad i provinsen med samme navn og ligger rundt 150 kilometer sørvest for Kabul. Ifølge lederen ved sykehuset i byen, Baz Mohammad Hemat, er 14 medlemmer av sikkerhetsstyrkene drept og 20 såret i kampene om byen.

To sivile er også såret, men sykehuset tar ikke lenger sjansen på å sende ut ambulanser, forteller han.

Motstridende meldinger

Over hundre andre er drept eller såret, men det er fortsatt uklart hvor mange av dem som er henholdsvis Taliban-krigere, regjeringsstyrker og sivile, opplyser provinsens politisjef Ahmad Mashal.

Han sier flesteparten av de drepte og sårede er Taliban-krigere.

Det afghanske forsvarsdepartementet har samtidig kommet med en uttalelse der det hevdes at 150 opprørere er drept eller såret.

Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid hevder på sin side at de nå kontrollerer deler av Ghazni. Han hevder at minst 140 personer drept av opprørerne, og at Taliban kun har mistet tre menn i kampene.

Taliban hevder også å ha skutt ned et helikopter. Det afghanske forsvarsdepartementet opplyser at et militært helikopter styrtet under kampene fredag, og at fire soldater om bord ble skadd, men sier det er uklart om det ble skutt ned eller styrtet av andre årsaker.

Amerikanske luftangrep

Talsperson Nasir Ahmad Fakiri opplyser at Taliban angrep byen fra flere kanter. Ikke navngitte afghanske tjenestemenn forteller til DPA at om lag tusen Taliban-opprørere deltok i angrepet.

De amerikanske styrkene i Afghanistan bekrefter i en kunngjøring at de afghanske styrkene i Ghazni har fått luftstøtte fra fly og droner.

– De afghanske styrkene forsvarte sine områder og beholdt kontroll over alle offentlige bygninger. Dette var nok et mislykket forsøk fra Taliban på å erobre terreng, heter det i en kunngjøring.

– Posisjonerer seg

Angrepet på Ghazni er det seneste i en rekke Taliban-angrep i Afghanistan den siste tiden.

Forsker Kristian Berg Harpviken mener Taliban posisjonerer seg for mulige fredsforhandlinger med USA.

– Vi er helt tydelig vitne til en offensiv fra Talibans side, sier Harpviken til NTB.

I juli meldte flere medier at den amerikanske toppdiplomaten Alice Wells hadde hatt samtaler med Taliban-utsendinger i Qatar. Harpviken mener det nå er langt mer reelle utsikter til fredsforhandlinger mellom USA og Taliban enn før.

– Den brutale virkeligheten er at når utsiktene til samtaler blir mer reelle, trapper partene opp krigføringen med mål om sikre seg en sterkere posisjon ved forhandlingsbordet. Dette er nok en vesentlig del av det vi nå ser, sier Harpviken.

(©NTB)