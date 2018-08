Påsatt skogbrann truer bebyggelse i California

utenriks

Brannen har fått navnet Holy Fire, oppkalt etter Holy Jim Canyon, der den skal ha blitt påsatt av en 51 år gammel mann mandag og blant annet ha svidd ned rundt et dusin hytter.

På sin vei mot hus i det sørlige California har flammene passert gjennom Cleveland National Forest, forbi byen Lake Elsinor, men nå lå tusenvis av boliger farlig til.

Brannmannskapene har kjempet en desperat kamp i rundt 38 grader dagtemperatur og har bare kontroll på rundt 5 prosent av det 41 kvadratkilometer store berørte området. Da 20.000 beboere fikk beskjed om å evakuere husene sine, var det tydelig at flere ikke stolte på å overlate til brannfolkene å ta vare på bygningene, for flere steder trosset folk ordren og sto klare på hustakene med vannslanger for å holde unna, om flammene skulle komme.

De varme lufttemperaturene og de kraftige vindkastene er de samme værforholdene som forårsaket den kraftige spredningen av brannene nord i California i juli, inkludert det som etter hvert skulle smelte sammen og bli Mendocino-komplekset nord for San Francisco.

Siden den startet 27. juli har den ødelagt 100 hjem og blitt den største brannen i delstatens historie. Rundt 51 prosent av den brannen er nå under kontroll, men tilbake ligger et avsvidd område på størrelse med Los Angeles.

