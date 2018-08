Palestinsk helsearbeider skutt og drept av israelske soldater på Gaza

utenriks

Fra palestinsk hold blir det også opplyst at rundt 40 skal ha blitt såret da israelske soldater skjøt med skarpt mot tusenvis av demonstrerende palestinerne. Senere fredag kveld kom det melding om nok en drept palestiner.

Torsdag hevdet Hamas at det var oppnådd en form for enighet med Israel om en ny våpenhvile, etter at konflikten hadde blusset opp tidligere denne uka. Hamas uttalte at våpenhvilen ville holde så lenge Israel respekterer den.

Israel og Hamas har de siste ukene vært på randen av en alvorlig væpnet situasjon etter måneder med demonstrasjoner og voldshandlinger langs grensen til Gaza-enklaven. Det israelske forsvaret meldte fredag morgen at det ikke hadde vært hendelser i løpet av natten og at Israel heller ikke hadde gjennomført nye flyangrep.

Nye spekulasjoner

Men drapet på en helsearbeider og en annen palestiner fredag utløste nye spekulasjoner om at en større væpnet konflikt er på trappene. EU advarer partene og ber om en nedtrapping av voldsspiralen for å spare sivile for nye lidelser.

– Rakettene fra Gaza mot israelske lokalsamfunn i sør, så vel som andre provokasjoner fra Hamas og andre militante palestinere, er fullstendig uakseptable, sier en talsperson for EUs utenrikstjeneste.

EU erkjenner at Israel har rett til å forsvare seg, men ber samtidig israelerne om å vise tilbakeholdenhet for å spare sivile liv.

Flyangrep etter raketter

Advarselen kommer etter at israelske fly torsdag gjennomførte en lang rekke flyangrep mot mål i Gaza. Dette var et svar på at Hamas tidligere i uken sendte av gårde minst 180 raketter inn på israelsk område og avfyrte mange runder med bombekastere.

Fredag samlet noen tusen palestinere seg ulike steder ved grensen på Gazastripen. De satte fyr på hjul og kastet steiner, men det var færre demonstranter enn i tidligere uker, ifølge AFPs korrespondenter.

Den israelske regjeringen bekreftet aldri våpenhvilen som Hamas henviste til, og en talsperson for statsminister Benjamin Netanyahu sier myndighetene har gitt det israelske forsvaret ordre om fortsatt å bruke makt mot terrorister.

