Russland anklager USA for økonomisk krigføring

USA anklager Russland for å ha stått bak attentatet mot eksagenten Sergej Skripal i Storbritannia og har i likhet med britene kastet ut en rekke russiske diplomater.

I en telefonsamtale med USAs utenriksminister Mike Pompeo uttalte hans russiske motpart Sergei Lavrov at Russland kategorisk avviser sanksjonene fra USA. Det opplyser det russiske utenriksdepartementet.

Talsperson i amerikanske UD, Heather Nauert, sier Pompeo i samtalen gjentok at USA ønsker et bedret forhold til Russland, og at de ble enige om framtidig dialog.

Onsdag varslet USA at det som følge av Skripal-saken vil bli innført nye sanksjoner mot Russland, noe russiske myndigheter reagerer sterkt på.

– Dersom det innføres forbud mot bankaktiviteter eller bruk av den ene eller andre valutaen, kan dette helt åpenbart beskrives som en økonomisk krigserklæring, sier Russlands statsminister Dmitrij Medvedev til nyhetsbyrået TASS.

– Og en slik krig vil vi måtte svare på med økonomiske, politiske og om nødvendig andre midler. Dette bør våre amerikanske partnere innse, sier Medvedev.

