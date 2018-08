Taliban angriper provinshovedstad i Afghanistan

utenriks

Angrepet startet i sent torsdag kveld og pågikk fredag fortsatt.

Ghazni er hovedstad i provinsen med samme navn og ligger 150 kilometer sørvest for Kabul.

En talsperson for lokale myndigheter, Nasir Ahmad Fakiri, bekrefter at Taliban har angrepet byen fra flere kanter, men kan ikke anslå antall drepte og sårede.

Motstridende meldinger

Ifølge Fakiri har regjeringsstyrkene klart å drive Taliban-krigerne tilbake, men kampene pågår fremdeles utenfor byen.

Talibans talsperson Zabihullah Mujahid hevder at opprørerne nå kontrollerer deler av byen.

Ifølge han er minst 140 personer drept av opprørerne, som selv hevder å ha mistet bare tre menn i kampene.

Mange drepte

Ifølge lederen ved sykehuset i byen, Baz Mohammad Hemat, er 14 medlemmer av sikkerhetsstyrkene drept ig 20 såret i kampene om byen. To sivile er også såret, en sykehuset tar ikke lenger sjansen på å sende ut ambulanser, forteller han.

Politisjefen i byen, Farid Ahmad Mashal, sier at det ligger drepte Taliban-opprørere i gatene og at 39 ble drept da sikkerhetsstyrkene fikk flystøtte.

En talsperson for forsvarsdepartementet i Kabul sier at hæren har bistått politiet og at byen nå er under regjeringsstyrkenes kontroll.

Stadig verre

Sikkerhetssituasjonen i provinsen er blitt stadig verre den siste måneden.

Ifølge tenketanken Afghanistan Analysts Network dominerer nå Taliban hele provinsen, med unntak av provinshovedstaden, ett av de 18 distriktene og noen større områder innenfor tre av distriktene.

