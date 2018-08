Verden hedrer Kim Wall

utenriks

– Å løpe der Kim pleide å løpe, og gå i mål der hun ble den fantastiske journalisten hun var, kjennes som en perfekt løype, sier arrangør Mia Dahlgren Winther om New Yorks utgave av «Løp for Kim», som går fra gata Wall bodde i og rundes av utenfor Columbia University.

Den svenske journalisten (30) ble drept av oppfinneren Peter Madsen utenfor København den 10. august 2017. Drapet skjedde under en reportasjereise i Madsens privatbygde ubåt UC3 Nautilus, og den påfølgende etterforskningen ble dekket verden over.

Det gjaldt også i Kina – et av landene der Wall selv jobbet som journalist.

– Det føles helt naturlig å arrangere et løp i Beijing, en by som hun elsket, sier fotografen Yan Cong, som er glad for at så mange har vist interesse for løpet.

Arrangeres mange steder

«Løp for Kim» holdes blant annet i Tel Aviv, Paris, Istanbul, Stockholm, København, San Francisco, Berlin og Paris. I Walls hjemby Trelleborg har 571 løpere meldt seg på.

Påmeldingspengene går til Kim Walls minnefond. Fondet skal årlig dele ut reisestipender verdt 5.000 dollar til kvinnelige journalister, som har et virke i samsvar med Walls ånd.

– Å se flere hundre mennesker gå og løpe for å hedre Kims minne et år etter at hun gikk bort, er en måte man både kan hylle selve livet og Kim. Det gjør en forskjell, sier Ingrid Wall.

Takknemlig mor

Kim Walls mor mener at suksessen til «Løp for Kim» er et bevis på inntrykket hennes datter gjorde på andre mennesker.

Forut for sin død, jobbet Wall som frilansjournalist. Med base i New York og Beijing rapportert hun blant annet fra Stillehavsområdet, Afrika, Asia og USA.

Flere av reportasjene hennes ble publisert i store internationale medier, som The Guardian, New York Times, Vice Magazine, South China Morning Post, The Atlantic og Time.

– Det som startet som en idé, har forvandlet seg til et verdensomspennende arrangement. Det er ikke bare mektig, men også et bevis på at Kim har gjort et inntrykk på mennesker over hele verden, sier Ingrid Wall.

