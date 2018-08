Angrep forhindret dagen før andre valgomgang i Mali

utenriks

Sikkerhetsstyrker i Bamako sa lørdag at de hadde pågrepet tre medlemmer av en kommandostyrke som planla å gjennomføre angrep i hovedstaden i helgen.

– De var i planleggingsfasen. Vi kommer ikke til å gi så mange detaljer om hvilke våpen vi har beslaglagt, men under valgperioden er det selvsagt bedre at vi har pågrepet mennene enn at de fortsatt er på frifot, opplyser sikkerhetstjenesten i en uttalelse lørdag.

Den nye valgrunden 12. august holdes etter at verken president Ibrahim Boubacar Keita eller hans utfordrer Soumaïla Cissé fikk mer enn 50 prosent av stemmene i forrige valgrunde som fant sted i juli.

Under forrige valgrunde ble en rekke valglokaler forhindret fra å holde åpen grunnet påsatte branner, vold og trusler.

