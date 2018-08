NASA utsetter oppskyting av sonde mot sola

utenriks

Oppskytningen av Parker Solar Probe fra Cape Canaveral i Florida var planlagt å finne sted innen et 65 minutter langt oppskytingsvindu som startet klokken 3.33 lokal tid natt til lørdag. Oppskytingen er nå planlagt til søndag i stedet, i et oppskytingsvindu som starter klokken 3.31 (9.31 søndag morgen norsk tid), opplyste NASA ved 10.40-tiden lørdag morgen norsk tid. Da hadde det opprinnelige oppskytingsvinduet akkurat stengt.

Utsettelsen er begrunnet med at teknikere trenger mer tid på seg til å undersøke hvorfor en alarm, som varsler om gasstrykk av helium, utløste seg i siste øyeblikk før oppskytingen skulle igangsettes lørdag.

NASA benytter en rakett av typen Delta IV Heavy for å ta sonden opp i rommet. Deretter kommer den til å bruke sju år på å fullføre oppdraget sitt.

I løpet av disse årene kommer sonden til å bevege seg 24 ganger inn i det ytterste laget i solatmosfæren – i en bane rundt seks millioner kilometer unna solas overflate.

– Vi kommer til å dra dit intet romfartøy har vært før, sier Johns Hopkins University-fysikeren Nicola Fox, en av forskerne bak prosjektet, til NBC News.

Historisk prosjekt

I løpet av ferden kommer romfartøyet til å nå opp i en hastighet på over 720.000 kilometer i timen, noe som gjør det til tidenes raskeste menneskeskapte objekt.

Sonden er beskyttet av et kraftig varmeskjold.

Det 11 centimeter tykke skjoldet gjør at romfartøyet skal kunne takle temperaturer på mange tusen varmegrader uten at varmen inne i selve sonden overstiger 29 grader.

Pål Brekke, solforsker og seniorrådgiver for romforskningskoordinering ved Norsk Romsenter, omtaler prosjektet som svært krevende.

– Å reise til sola er vanskeligere enn en skulle tro. Det krever 55 ganger så mye energi ved oppskytning for å nå sola, sammenlignet med energien som kreves for å dra til Mars, sier Brekke i en epost til NTB.

Kan gi viktige svar

Solforskeren forklarer at man i flere tiår har studert vår nærmeste stjerne med satellitter, men at romsonden Parkers planlagte ferd går inn i et uutforsket område.

Det gir unike forskningsmuligheter.

– Romsonden skal gi svar på flere uløste mysterier om sola. Hvorfor er solas ytre atmosfære mye varmere enn overflaten? Hva er det som akselererer solvinden til hastigheter på mellom halvannen og tre millioner kilometer i timen, spør Brekke.

– Og hvordan utløses solstormer, som kan skade vårt teknologibaserte samfunn og slå ut samfunnskritisk infrastruktur, legger solforskeren til om spørsmålene NASA vil ha svar på.

(©NTB)