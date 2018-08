To politifolk blant de drepte i skyting i canadisk by

utenriks

Store politistyrker rykket ut til Brookside Drive-området i Fredericton fredag morgen lokal tid etter meldinger om skyting. En innbygger i området, Robert DiDiodato, forklarte til CBC at han hørte en serie «kinaputtlyder» rundt klokken 7 lokal tid. Vitner har også forklart TV-kanalen at de så enden på en rifle eller et gevær stikke ut av et vindu i en lav leilighetsbygning, skytende ut i gårdsrommet med to personer liggende på bakken like ved.

Skutt på stedet

Flere politibiler, brannbiler og ambulanser rykket til stedet. To medlemmer av det lokale politikorpset, Lawrence Robert Costello (45) og Sara Mae Helen Burns (43), ble skutt og drept under aksjonen på stedet der de to andre drapsofrene lå.

Politiet tok seg etter hvert inn i gjerningspersonens leilighet og pågrep en 48 år gammel mann. Han behandles for alvorlige skader han fikk i forbindelse med skytingen, opplyser politiet på Twitter. Det er ikke klart om personen ble såret under skuddveksling med politiet eller om skadene er selvforskyldt.

Utover dette har ikke politiet gitt detaljer rundt motiv eller omstendigheter.

Politiet ba først publikum om å holde seg unna området, bli hjemme og låse dørene. Denne formaningen ble senere opphevet.

Minnes

Fredericton er hovedstaden i New Brunswick-provinsen og har 60.000 innbyggere.

– Grusomme nyheter fra Fredericton. Hjertet mitt går ut til alle som er berørt av skytingen denne morgenen, skriver Canadas statsminister Justin Trudeau på Twitter.

Blomsterbuketter og kort hopet seg opp utenfor politistasjonen i Fredericton og den lokale kirken avhold minnestund fredag kveld.

