Trump fordømmer rasisme i forkant av Charlottesville-markering

utenriks

– Opptøyene i Charlottesville for et år siden resulterte i meningsløs død og splittelse. Vi må stå sammen som en nasjon. Jeg fordømmer alle former for rasisme og voldshandlinger. Fred til ALLE amerikanere, tvitret Trump lørdag formiddag lokal tid.

Søndag er det ett år siden en gruppe hvite nasjonalister kalt Unite by Right organiserte en marsj i Charlottesville i delstaten Virginia. En motdemonstrant, Heather Heyer, ble påkjørt og drept da en mann pløyde inn i en folkemengde med antirasistiske demonstranter med bilen sin.

Unite by Right arrangerer søndag en ny demonstrasjon, denne gangen foran Det hvite hus i Washington D.C. Myndighetene har skjerpet beredskapen for å kunne håndtere eventuelle sammenstøt mellom hvite nasjonalister og motdemonstranter.

Marsjen i Charlottesville i 2017 utløste rene gatekamper mellom ulike borgerrettsgrupper på den ene siden og nynazister, Ku Klux Klan-tilhengere og andre rasistiske grupper på den andre.

(©NTB)