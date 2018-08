Tysk ytre høyre-leder skeptisk til Steve Bannons Europa-planer

utenriks

– Bannon vil ikke lykkes i å danne en allianse av likesinnede til de europeiske valgene, sier Alexander Gauland, en av lederne i partiet Alternativ for Tyskland (AfD) til aviser i det tyske mediekonsernet Funke.

Steve Bannon har uttalt at han ønsker et opprør blant høyrepopulister i Europa. I juli sa han til nettstedet Daily News at han skal opprette en stiftelse som skal gjennomføre meningsmålinger og gi råd til europeiske organisasjoner på høyresiden.

Gauland på sin side mener interessene er for ulike interesser i de forskjellige partiene rundt om i Europa.

– Jeg tror ikke det er gode muligheter for samarbeid. Dette er ikke USA, sier Gauland.

Bannon ble utnevnt til president Donald Trumps sjefstrateg da Trump inntok Det hvite hus i januar 2017, en stilling han hadde fram til august 2017.

Før han ble valgkampsjef, var Bannon sjef for det omstridte, sterkt høyreorienterte nyhetsnettstedet Breitbart.

(©NTB)