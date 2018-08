Egypt: Tolv drept i sammenstøt på Sinai-halvøya

utenriks

De tolv «terroristene» ble drept i skuddveksling nord på Sinai-halvøya, der IS er aktiv, opplyser en kilde i innenriksdepartementet i Kairo søndag.

Sammenstøtet fant sted i kystbyen El-Arish, som ligger om lag 150 kilometer øst for Port Said og 40 kilometer vest for grensen til Gazastripen etter at myndighetene hadde fått meldinger om at «terrorist-elementer» skjuler seg i området, ifølge kilden.

Egyptiske myndigheter oppgir ingen opplysninger om hvorvidt sikkerhetsstyrker ble drept eller såret i sammenstøtet, eller om tidspunkt for hendelsen.

Det ble imidlertid funnet våpen, ammunisjon og eksplosiver på stedet, ifølge kilden i Kairo.

Opprørere grep til våpen på Sinai-halvøya etter at hæren kastet president Mohamed Mursi fra makten i 2013.

Til nå i år har sikkerhetsstyrkene drept over 250 antatte opprørere og minst 35 soldater er drept, ifølge tall fra den egyptiske hæren.

