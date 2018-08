Erdogan beskylder USA for å dolke Tyrkia i ryggen

utenriks

På en konferanse i hovedstaden Ankara mandag minnet Erdogan om at både Tyrkia og USA er medlemmer av forsvarsalliansen NATO.

– Men så forsøker du å dolke din strategiske partner i ryggen. Kan noe slikt godtas? spurte den tyrkiske presidenten retorisk.

Han anklaget også USA for å «skyte sin strategiske partner i foten».

Forholdet mellom de to NATO-landene er i det siste blitt kraftig forverret – parallelt med at Tyrkias økonomisk krise eskalerer. Erdogan har antydet at USA står bak et komplott for å ødelegge tyrkisk økonomi.

USA har innført nye tollbarrierer og sanksjoner mot to tyrkiske ministre for å tvinge landet til å løslate den fengslede amerikanske pastoren Andrew Brunson.

– Sterk og sunn

USAs dobling av tollen på tyrkisk stål og aluminium fikk det tyrkiske valutafallet til å skyte fart før helgen.

Valutaen lira stupte 20 prosent mot dollar. Kursen tok seg senere noe opp igjen, men mandag kom et nytt fall på 7 prosent. Siden begynnelsen av året har tyrkiske lira svekket seg hele 45 prosent.

– Det er ikke slik at vi synker og er ferdige. Tyrkisk økonomi er solid, sterk og sunn, og det vil den fortsatt være, forsikrer Erdogan.

Han har også oppfordret tyrkerne til å beholde troen på Gud og veksle sine dollar og euro om til lira. Dette håper han skal bidra til å stabilisere valutaen.

Prøvde å berolige

Den tyrkiske sentralbanken rykket ut mandag med beskjed til valutamarkedene om at alt vil bli gjort for å sikre stabilitet. Erdogans finansminister og svigersønn, Berat Albayrak, sa at regjeringen har en handlingsplan som skal fjerne noe av presset på valutaen.

Han forsikret at regjeringen ikke har til hensikt å beslaglegge innskudd i utenlandsk valuta eller konvertere slike innskudd til lira.

Styringsrenta i Tyrkia ligger for tiden på 17,75 prosent, og mange eksperter mener renta må heves enda mer for å stanse valutafallet. Men Erdogan har gitt uttrykk for at han er sterkt imot flere renteøkninger.

Formelt er landets sentralbank uavhengig, men analytikere tviler på om uavhengigheten er reell etter at Erdogan styrket sin makt i presidentvalget tidligere i sommer.

Bankkunder i kø

Valutaraset har skapt stor usikkerhet både i tyrkisk næringsliv og blant vanlige folk som ser sparepengene miste verdi.

Før helgen var det kø i bankene av folk som ville veksle tyrkiske lira til dollar eller overføre pengene sine til kontoer i utlandet. Om bankene vil få tilgang til mer dollar eller euro, som kundene etterspør, er uklart.

Tyrkia er sårbar for valutafallet siden mange av landets bedrifter har lån i utenlandsk valuta. Disse blir det mye vanskeligere å betjene når liraen faller i verdi.

Risikoen for konkurser øker, og noen eksperter advarer mot at problemene kan spre seg til europeiske banker som har lånt ut penger til tyrkiske selskaper.

Ifølge analytiker Tom Kinmonth i den nederlandske banken ABN AMRO er det imidlertid få europeiske banker som risikerer å bli hardt rammet.

Krisen i Tyrkia bidro mandag til børsfall en rekke steder i verden. Men nedgangen var begrenset, og hovedindeksen på Oslo Børs sank bare 0,12 prosent.

