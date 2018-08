Zimbabwes president ber folk samle seg og se framover

utenriks

– Tiden for politikk er over. La oss derfor gå framover i fred, harmoni og kjærlighet, sa Mnangagwa da han mandag talte i forbindelse med minnedagen for krigen mot det hvite mindretallsstyret på 1970-tallet.

Mnangagwa, som har fungert som president siden Robert Mugabe ble avsatt i høst, ba også om at arbeidet med å bygge et åpent, fritt, demokratisk og velstående samfunn ikke bør bli satt tilbake på grunn av «beklagelige hendelser og midlertidige tilbakeskritt».

Meningen var at Mnangagwa skulle tas i ed som president søndag etter at han ble utropt som vinneren av valget mandag 30. juli. Men edsavleggelsen ble utsatt etter at opposisjonen gikk rettens vei i et forsøk på å få annullert valgresultatet.

Zimbabwe valgte både ny president og ny nasjonalforsamling for to uker siden. Valgene gikk stort sett rolig for seg. Men da opposisjonstilhengere samlet seg for å protestere mot det de mente var valgfusk to dager senere, ble militæret satt inn. Det endte med at seks mennesker ble drept.

(©NTB)