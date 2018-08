Antiterror-enhet etterforsker bilpåkjørsel ved Parlamentet i London

utenriks

– Klokka 7.37 i dag morges kolliderte en bil med sperringer utenfor Parlamentet. Den mannlige sjåføren av bilen ble pågrepet av politifolk på stedet. Flere fotgjengere er skadd, het det først i en Twitter-melding fra politiet.

En halvtime senere tvitret politiet at ingen etter alt å dømme ble livstruende skadd i påkjørselen.

Ambulansetjenesten i London opplyser til Sky News at to mennesker fikk førstehjelp på stedet, for deretter å bli kjørt til sykehus.

Øyenvitner forteller om dramatiske scener da den lille sølvgrå bilen i stor fart kjørte inn i sperringen rundt det strengt bevoktede bygningskomplekset.

– Det var svært, svært dramatisk. Jeg ser at det kommer røyk fra bilen. Den hadde stor fart, forteller et øyenvitne til Sky News.

Andre øyenvitner forteller til britiske medier at de så en mann iført håndjern bli ført bort av politiet, trolig sjåføren.

En mobilvideo The Sun har lagt ut, ser derimot lite dramatisk ut. Den viser fotgjengere og en jogger som knapt nok snur på hodet i retning av den grå bilen på den andre siden av gata.

En talsmann for Metropolitan Police opplyste først til avisen at kollisjonen ble etterforskes som en trafikkulykke, men senere meldte politiet på Twitter at etterforskningen likevel skal ledes av London-politiets antiterror-enhet.

Identiteten til mannen som kjørte bilen er ikke kjent, og det er også uklart

