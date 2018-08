Bilister styrtet i døden da motorveibro kollapset i Italia

utenriks

Det var tordenvær og kraftige vindkast da en av søylene som holdt broen oppe, ga etter. Biler og lastebiler dundret i bakken sammen med tonnevis av betong og armeringsjern.

– Dessverre er det rundt 30 døde og mange som er alvorlig skadd, sa innenriksminister Matteo Salvini tirsdag ettermiddag.

Kilder i det italienske sivilforsvaret sier til nyhetsbyrået ANSA at minst 35 mennesker er omkommet. Offisielt opplyser sivilforsvaret at 20 er bekreftet døde og at tilstanden er kritisk for ti skadde.

Årsaken til ulykken er ikke kjent. Øyenvitner har fortalt at broen ble truffet av lyn før den raste, men det er uklart om dette bidro til kollapsen.

Ferie

Genova ligger ved Middelhavet nordvest i Italia. Morandi-broen forbinder motorveien A10 fra Frankrike med en annen motorvei som går nordover til Milano.

Trafikken var tirsdag større enn vanlig siden mange italienere var på vei til kysten eller fjellene i forbindelse med høytiden Ferragosto.

Transportminister Danilo Toninelli beskriver på Twitter ulykken som en enorm tragedie. Statsminister Giuseppe Conte vil reise til Genova i løpet av dagen, ifølge nyhetsbyrået ANSA.

– Apokalyptisk

Journalisten Franco Nativo fra TV-kanalen Telegenova sier han kunne se minst åtte-ni kjøretøy som lå knust under betongmassene på ulykkesstedet.

– Det er en apokalyptisk scene, sier han.

Situasjonen var uoversiktlig tirsdag ettermiddag. Over 280 mennesker og hundepatruljer deltok i redningsarbeidet. Brannfolk sa de var redd gassledninger på stedet ville eksplodere.

– Å Gud, sier en mann på et videoopptak fra ulykkesstedet.

Bilder av broen viser en grønn lastebil som klarte å stanse rett før motorveien slutter i løse lufta.

Planlagt vedlikehold

Morandi-brua ble bygd på 1960-tallet og kjent som Genovas «Brooklyn Bridge».

Det var planlagt vedlikehold og sikkerhetsarbeid på broen, men ifølge transportminister Danilo Toninelli var arbeidet ikke påbegynt da ulykken skjedde. Manglende vedlikehold på gamle broer er et utbredt problem i Italia.

Den sammenraste delen av Morandi-broen traff et industriområde hvor det går flere jernbanelinjer. Flere bygninger på stedet skal ha fått skader.

En mann som befant seg under broen da den raste, sier det er et mirakel at han overlevde. I et intervju med italiensk TV forteller han at sjokkbølgen fra kollapsen kastet ham ti meter bortover og inn i en vegg.

