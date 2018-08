Fransk frustrasjon over langsomt fall i arbeidsledigheten

utenriks

– Det er et skritt framover, men det er fortsatt ikke nok, skriver arbeidsminister Muriel Penicaud på Twitter etter at de foreløpige tallene ble lagt fram tirsdag. Endringen i andre kvartal er mindre enn feilmarginene i estimatene, som er på 0,3 prosentpoeng.

Fra første til andre kvartal har arbeidsledigheten kun sunket med 0,1 prosentpoeng, mens Frankrikes statistiske kontor hadde ventet en nedgang på 0,2 prosentpoeng.

Arbeidsledigheten i Frankrike lå i perioden april-juni på 9,1 prosent, mens den i samme periode i fjor lå på 9,4 prosent. Det var like før Emmanuel Macron tok over som president.

Under valgkampen lovet han å gi fransk økonomi en skikkelig vitamininnsprøyting, og siden han ble innsatt har han liberalisert arbeidsmiljøloven, gjennomført skattekutt og innført det han mener er en mer næringslivsvennlig politikk. Målet er å få arbeidsledigheten ned til 7 prosent innen 2022.

Macron kan i det minste glede seg over at ledigheten blant ungdom går ned, selv om den fortsatt er høy. For personer under 24 år lå ledigheten på 20,8 prosent i andre kvartal, det laveste nivået siden 2008.

