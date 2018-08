Italias statsminister i Genova

utenriks

Conte hyllet de flere hundre redningsmannskapene som tirsdag kveld fortsatt jobbet på stedet og som har klart å berge folk ut av ruinene i live.

– De berget folk som falt 45 meter, overlevde og nå er på sykehus, sa Conte til TV-kanalen RAI da han besøkte området.

Conte bekrefter at 22 mennesker er omkommet og 16 skadd, men legger til at han frykter dødstallet kommer til å stige ytterligere. Kilder i sivilforsvaret opplyste tidligere tirsdag til det italienske nyhetsbyrået ANSA at minst 35 mennesker er omkommet.

– Det er sjokkerende å se de forvridde metalldelene, den kollapsede brua og ofre som trekkes ut, sier statsministeren.

