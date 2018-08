Alex Jones fratas muligheten til å tvitre i én uke

utenriks

Twitter-sjef Jack Dorsey opplyser onsdag at selskapet for en periode har fjernet Jones' mulighet til å tvitre. Amerikanske medier melder at det er snakk om én uke.

Tidligere meldinger fra Jones, som står bak sendingen «The Alex Jones Show» og nettstedet Infowars, kan fortsatt leses, men han kan ikke sende ut nye.

– Jeg tenker at enhver utestengelse, enten den er permanent eller midlertidig, gjør at man tenker over sine handlinger og oppførsel, sier Dorsey til NBC.

Jones' Infowars-bruker på Twitter fungerer imidlertid som normalt.

Apple, Spotify og Facebook fjernet tidligere i august Jones' podkaster og sider fra sine tjenester. Jones har siden gått hardt til angrep på det han mener er sensur.

Den midlertidige, delvise utestengelsen fra Twitter skjer etter at Jones i en video mandag oppfordret sine støttespillere til å gripe til våpen i kampen mot mediene.

I videoen, som ble publisert på videodelingstjenesten Periscope, sa Jones at «det er på tide å handle mot fienden før de gjennomfører en falsk flagg-operasjon, (...) så folk må ha sine kamprifler og alt annet klart, og man må være klar fordi mediene er så disiplinert når det kommer til bedrageri.»

Jones har blant annet hevdet at Sandy Hook-massakren i 2012 aldri skjedde, noe som blant annet har ført til at Jones' publikum har rettet drapstrusler mot sørgende foreldre og trakassert dem på nett.

