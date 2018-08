Dronning Margrethe har akseptert prins Henriks ønske om separat gravsted

utenriks

– Han var jo et fritt menneske, og det var hans beslutning. Det aksepterte jeg jo, sa dronning Margrethe på en pressekonferanse på Château de Cayx sørvest i Frankrike torsdag.

Pressekonferansen ble holdt i forbindelse med at Frankrikes president Emmanuel Macron skal besøke Danmark om knapt to uker, men ettersom det er første gang dronningen møtte pressen etter prinsens død, kom også spørsmålet om gravstedet opp.

Prins Henrik, som opprinnelig var fransk, døde 13. februar i år. Et halvt år tidligere ble det kjent at prinsen ikke ønsket å bli gravlagt ved siden av dronningen i Roskilde domkirke, slik tradisjonen er. Som begrunnelse oppga han misnøye med at han ikke var likestilt med sin kone.

I stedet ønsket han å bli kremert, slik at halvparten av asken kunne spres på sjøen i Danmark og den andre halvparten settes ned i en urne i den private hagen i Fredensborg Slotshave.

Ifølge dronningen er asken ennå ikke spredt.

– Det kommer til å skje, men vi har ikke gjort alt, sier dronningen.

(©NTB)