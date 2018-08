Enhedslisten i Danmark lanserer egen statsministerkandidat

utenriks

– Vår klare førsteprioritet er å danne en grønn, sosialt progressiv regjering til venstre for Socialdemokratiet. Det er det vi går etter, sier partiets parlamentariske leder, Pernille Skipper, til Jyllands-Posten.

Det betyr også at Enhedslisten verken vil peke på Sosialdemokratiets leder Mette Frederiksen eller nåværende statsminister Lars Løkke Rasmussen fra Venstre som statsminister.

Socialdemokratiets parlamentariske leder, Karsten Hønge, kaller lanseringen for «lidt pjattet» og spør om dansk politikk er blitt en lek.

Han etterlyser også en mer pragmatisk linje i partiet. .

– Jeg liker meldingen, for hvis de for alvor mener at de vil ha statsministerplassen, må det bety en stor endring av partiets linje slik at den blir mer pragmatisk, sier han og peker på at partiet i dag nesten ikke er med på noen politiske forlik.

Også Alternativet, et grønt parti som ønsker en ny politisk kultur, har lansert sin egen statsministerkandidat, partileder Uffe Elbæk.

Det er ennå ikke fastsatt noen dato for når danskene skal velge et nytt folketing, men ifølge reglene skal det skje før 17. juni neste år. Det er den sittende statsministeren som utlyser nyvalg.

