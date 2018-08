utenriks

Statsadvokaten i Paris bekrefter over for det tyske nyhetsbyrået DPA at fransk politi har innledet etterforskning etter mistanke om uaktsom kroppsskade og drap.

Minst fire franske statsborgere er blant de 38 som så langt er bekreftet døde etter at deler av en firefelts motorveibro raste sammen i Genova i Italia. Motorveien A10, som Morandi-broen er en del av, er en av hovedfartsårene mellom Frankrike og det nordvestre Italia.

