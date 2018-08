Genovas statsadvokat frykter at så mange som 20 personer fortsatt ligger begravd

utenriks

De kommer eventuelt i tillegg til de 39 som er det offisielle tallet på omkomne. For ni av de skadde er situasjonen fortsatt kritisk.

Innenriksminister Matteo Salvini er forsiktig med å si noe om det totale antallet. Han viser til at mange er på ferie, og at kontakten med familie og lokale myndigheter kan være uregelmessig. Det kan derfor være mange grunner til at ettersøkte ikke har gitt lyd fra seg.

Myndighetene har ikke sagt noe om hvor mange etterlysninger de har fått inn. Det er heller ikke klart nøyaktig hvor mange biler det var på brua i ulykkesøyeblikket, og alle anslag over omkomne er beheftet med mye usikkerhet.

Unntaksperiode

Statsminister Giuseppe Conte har erklært en tolv måneders unntaksperiode for å komme til bunns i ansvarsforhold og sette i verk tiltak for å sikre andre bruer.

Redningsarbeidere bakset torsdag fortsatt med de svære bruddstykkene av brua. Men betongblokkene veier ofte mange tonn, så anleggsmaskiner blir brukt for å hamre dem i stykker og heise dem vekk i mindre stykker. Først da kan mannskaper med hunder lete helt nede på bakken. Dette er et tidkrevende og møysommelig arbeid.

De 39 dødsofrene er alle identifisert. En seremoni for å markere tragedien vil bli holdt lørdag, som også blir nasjonal sørgedag.

Gjenoppbygging

Conte øremerket fem millioner euro til det umiddelbare redningsarbeidet, og han har lovet å oppnevne en spesialkommissær som skal følge gjenoppbyggingen av det berørte området under brua.

Over 30 personbiler og tre lastebiler falt 45 meter rett ned da en av de V-formede brostøttene ga etter, og en lang seksjon av brua kollapset tirsdag. Mange av de omkomne var familier på ferietur.

En sjåfør som rakk å bremse i tide, forteller til italienske medier at styrtregn og dårlig sikt gjorde at mange kjørte langsomt og dermed fikk tid til å reagere. I fint sommervær ville trolig mange flere biler forsvunnet i dypet.

(©NTB)