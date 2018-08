Nedjusterer tallet på omkomne i Genova til 38

utenriks

– Selv om antallet bekreftede omkomne er litt nedjustert, vil nok tallet på døde stige etter hvert. Det er uunngåelig, sier Italias innenriksminister Matteo Salvini ifølge det italienske nyhetsbyrået ANSA torsdag.

Onsdag sa statsminister Giuseppe Conte at 39 mennesker var bekreftet døde. At tallet nå er justert ned til 38, skyldes en misforståelse om informasjon fra ambulansetjenesten, ifølge politiet i Genova.

Myndighetene anslår at mellom 10 og 20 personer fortsatt ligger begravd i ruinene av Morandi-brua etter at et del av den raste sammen tirsdag.

I tillegg er tilstanden kritisk for flere av de skadde som ligger på sykehus.

(©NTB)