Verdenskjente artister hyller Aretha Franklin

Et stort antall artister og andre kjente personer var raskt ute med reaksjoner da det ble kjent at soulstjernen var død.

– Tapet av Aretha Franklin er et slag for alle som elsker ekte musikk, skriver Elton John på Instagram.

Paul McCartney skriver på Twitter at Franklin vil bli savnet, men at minnet om hennes storhet vil leve videre.

– Våre sjelers dronning, som inspirerte oss alle i mange, mange år, skriver McCartney.

Soulstjernen støttet Det demokratiske partiet i USA og sang i innsettelsene til flere demokratiske presidenter. En av dem var Bill Clinton, som skriver at han alltid vil være takknemlig for Franklins godhet og støtte.

– I over 50 år rørte hun ved våre sjeler. Hun var elegant, verdig og artistisk fullstendig kompromissløs, heter det i en uttalelse fra Bill Clinton.

Hans kone Hillary Clinton skriver på Twitter at Franklin fortjener vår RESPEKT – en henvisning til en av Franklins mest kjente låter.

Barbra Streisand mener det er vanskelig å forestille seg verden uten Franklin, mens Carole King skriver på Twitter: For et liv. For en arv!

