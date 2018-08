Fagforeninger frykter ny toppsjef i Air France-KLM

utenriks

Flyselskapet opplyste torsdag at Smith, som tidligere har sittet i toppledelsen i Air Canada, blir ny administrerende direktør.

Vincent Salles fra fagforeningen CGT-Air France sier til radiostasjonen France Info at han er bekymret for at Smith vil iverksette endringer som medfører lavere lønninger og dårligere arbeidskår.

De fagorganiserte reagerer også på at Smith blir den første utenlandske toppsjefen for det franske nasjonale flyselskapet Air France. Ni fagorganisasjoner har protestert mot valget av en utlending.

Selskapets forrige toppsjef, Jean-Marc Janaillac, gikk av i mai etter at Air France-ansatte hadde streiket i 13 dager med krav om høyere lønn.

