Søreide: Xinjiang-rapporter vekker bekymring

– De siste månedenes rapporter om situasjonen for muslimske minoriteter i Xinjiang vekker bekymring, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i et brev til Stortinget.

Søreide svarer på spørsmål fra Miljøpartiet De Grønnes Une Bastholm. I sitt spørsmål viser Bastholm til en fersk rapport fra Human Rights Watch. Der kommer det fram at titusener av mennesker fra den muslimske folkegruppen uigurene holdes sperret inne i såkalte omskoleringsleirer.

– Hvis påstandene som fremsettes i rapporten medfører riktighet, er det alvorlig, skriver Søreide.

Situasjonen for uigurene i Xinjiang nordvest i Kina har også vært drøftet i FN-systemet denne uken.

– Vi har også merket oss bekymringene som er kommet til uttrykk under den pågående høringen av Kina i FNs rasediskrimineringskomité (CERD). Kinesiske myndigheter på sin side gjør gjeldende bekymring for sikkerhetsutfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme, sier Søreide.

Avviser leirer

Amerikanske Gay McDougall viste under FN-høringen til «tallrike og troverdige rapporter» om at Kina har forvandlet provinsen til «noe som ligner på en massiv interneringsleir». Hun uttrykte dyp bekymring for situasjonen.

Men Kina benekter anklagene om at millioner av uigurer og andre kinesiske muslimer holdes fanget i interneringsleirer og omskoleringssentre.

– Påstanden om at 1 millioner uigurer er internert i omskoleringssentre, er fullstendig usann, sa den kinesiske utsendingen Hu Lianhe mandag.

I forbindelse med en høring i Kongressen i USA om Xinjiang, beskrev republikaneren Marco Rubio situasjonen i provinsen som «noe av det mest grusomme som skjer i verden i dag».

Brøt kontakt

Kina brøt all politisk kontakt med Norge etter at den avdøde dissidenten Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010. Forbindelsene ble gjenopprettet etter at Norge i en politisk erklæring lover å respektere Kinas kjerneinteresser.

Søreide viser i sitt brev fredag til at menneskerettigheter er «en viktig del av dagsordenen for vår bilaterale dialog med Kina.»

– Multilateralt vil Norge delta i FNs periodiske landhøring (UPR) av Kina som finner sted i Menneskerettighetsrådet i november. Dette er en anledning til å gi konkrete anbefalinger om menneskerettighetssituasjonen i Kina, sier utenriksministeren.

