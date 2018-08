Striden om Catalonia preget årsdagen for terrorangrepet

utenriks

Katalanske separatister så sitt snitt til å demonstrere mot Spanias kong Felipe under fredagens markering. Et stort banner med påskriften «Den spanske kongen er ikke velkommen i katalanske land» ble hengt opp utenfor en av bygningene på Plaza Catalunya, der kongen og Spanias statsminister Pedro Sanchez senere på dagen skulle delta på en minnemarkering. På banneret var det også et portrett av kongen, men det var plassert opp ned.

En separatistorganisasjon som kaller seg Assemblea Nacional, uttrykker støtte til aksjonen på Twitter.

«All støtte til aktivistene som hang opp dette banneret og brukte hele natten på å forsvare ytringsfriheten», skriver organisasjonen.

– Sett fangene fri!

Også rett overfor stedet på promenadegaten La Rambla, der 14 fotgjengere ble meid ned og drept 16. august i fjor, hang aktivister opp et banner der det sto «Løslat politiske fanger! Uten dem er denne seremonien svindel».

Flere tidligere katalanske ledere har siden i fjor høst sittet fengslet på grunn av en omstridt folkeavstemning og uavhengighetserklæring, blant dem den tidligere katalanske politisjefen Josep Lluis Trapero og regionens tidligere innenriksminister Joaquim Forn.

Både kongen med familie og Sanchez hadde fredag reist til Barcelona for å minnes de 16 som ble drept og 120 som ble såret i terrorangrepene i fjor.

I en Twitter-melding samme dag skriver statsministeren at hele det spanske samfunnet trenger å stå sammen «slik at vi blir sterkere i møtet med terror og barbari».

Lennons sang

I en følelsesladd minnemarkering sto kongen og statsministeren sammen med de etterlatte, mens enkelte pro-spanske tilskuere kom med tilropene «lenge leve kongen» og «lenge leve Spania».

Blant sangene som ble spilt, var «Imagine» av John Lennon. I tillegg var det høytlesning av diktet «No Man is an Island» av den britiske 1600-tallspoeten John Donne.

For å unngå å være sammen med kongen, arrangerte katalanske separatisttilhengere sine egne minnemarkeringer, der budskapet var at separatistbevegelsen hadde blitt sterkere og mer samlet etter terrorangrepene.

Barn drept

Terrorangrepet ble utført at en 22-årig mann av marokkansk opprinnelse, som pløyde en varebil inn i folkemengden i Barcelonas mest kjente promenadegate La Rambla. 14 mennesker ble drept da de ble truffet av bilen, blant dem to barn på tre og sju år. Kort tid etter ble en ung mann knivdrept da angriperen stjal bilen hans i et forsøk på å flykte etter angrepet.

Noen timer senere ble en kvinne knivdrept i et annet terrorangrep i byen Cambrils 12 mil sør for Barcelona. Fem menn hoppet ifølge politiet ut av en bil og begynte å knivstikke tilfeldige mennesker. Blant dem var Ruben Guinazu (55) som sier han overhodet ikke husker mannen som stakk ham.

– Han stakk meg i ansiktet, den gikk 15 cm inn i hodet mitt, sier Guinazu, som forteller at kniven traff både mandlene, stemmebåndene og tungen hans.

Alle angriperne i Cambrils ble skutt og drept av politiet.

IS hevdet å stå bak angrepene. Spanske myndigheter har oppgitt at de har avslørt cellen som angriperne var en del av, og at medlemmene enten er drept eller fengslet.

