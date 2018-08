USA og Russland skal diskutere Syria, Iran og våpenkontroll

utenriks

Bolton møter Nikolaj Patrusjev i Genève i neste uke, ifølge nyhetsbyrået. De skal ifølge en tjenestemann i Trump-administrasjonen ta opp igjen tråden fra det kontroversielle toppmøtet mellom USAs og Russlands presidenter, Donald Trump og Vladimir Putin, i juli.

Det hvite hus har ikke offentliggjort spesifikke detaljer fra dette toppmøtet, men Reuters' kilde lister opp saker som de to diskuterte. Blant disse var krigen i Syria og spesielt Irans rolle. De to ble enige om at iranerne må forlate Syria, men Russland så det som en vanskelig oppgave, ifølge tjenestemannen.

Trump og Putin diskuterte også våpenkontroll, spesielt traktater som forbyr forskjellige typer missiler, men her skal de ikke ha blitt enige.

Etter toppmøtet ble Trump kritisert for å ta Russlands side i den amerikanske etterforskningen av russisk innblanding i presidentvalget. Han gikk til slutt tilbake på uttalelsene sine.

