19 av ofrene i Genova begravet

19 av dem som mistet livet da motorveibroen raste sammen, ble begravet i en felles seremoni på statens bekostning lørdag.

Pårørende og andre frammøtte var samlet i en utstillingshall som for anledningen ble brukt som et provisorisk kapell. Blomster og bilder av ofrene prydet de mange kistene, og da presten leste opp navnene til de 38 bekreftede ofrene, ble han avløst av en lang applaus. Seremonien i Genova sammenfaller med den nasjonale sørgedagen etter ulykken.

– Ulykken har boret seg gjennom hjertet av Genova. Smerten er dyp, sa erkebiskop Angelo Bagnasco.

– Jeg har mistet en venn, men jeg kom hit for alle ofrene, sa Genova-beboer Nunzio Angone.

En stor del av Morandi-broen i Genova kollapset i et kraftig uvær tirsdag. Et stort antall biler og lastebiler styrtet 45 meter ned fra den ødelagte motorveibroen.

Pårørende boikotter

Italias president Sergio Mattarella var til stede under begravelsen og snakket med flere av de etterlatte før seremonien begynte lørdag.

Også visestatsminister Luigi Di Maio og innenriksminister Matteo Salvini ankom seremonien, og ble mottatt med applaus.

Halvparten av ofrenes familier har imidlertid nektet å ta del i statsbegravelsen. Enkelte foretrakk private begravelser, mens andre deltok i en boikott.

– Det er staten som har skyld i dette, la dem ikke vise sine ansikter. Paraden av politikere er skamfull, sier moren til et av ofrene.

Krever garantier

Italias regjering har på sin side gått knallhardt ut mot det italienske selskapet Autostrade Per Italia, som driftet broen, og morselskapet Atlantia.

Mye av veinettet i Italia driftes av private aktører, og regjeringen har anklaget eierne for å ha tatt ut profitt istedenfor å investere penger i vedlikehold, noe selskapene har bestridt.

Etter begravelsesseremonien sa president Mattarellla at han forventer at de som er ansvarlige for tragedien blir stilt til ansvar, og han krevde også at myndighetene må garantere for at veiene i Italia er trygge å ferdes på.

Redningsarbeidet fortsetter

Samtidig fortsetter redningsarbeidere letingen etter ofre i restene av motorveibroen. Ifølge italiensk radio har antallet omkomne etter ulykken steget til 42. Den siste som er funnet, skal være en 30 år gammel mann.

Brannfolk på ulykkesstedet har funnet tre omkomne i en knust bil, melder nyhetsbyrået ANSA. Det dreier seg om en ni år gammel jente og hennes foreldre.

Men siden de fire ofrene ennå ikke er formelt identifisert, er myndighetenes offisielle, bekreftede dødstall fortsatt 38.

