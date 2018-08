– Menneskerettsadvokat pågrepet i Iran

utenriks

Den iranske advokaten Ghasem Sholeh-Saadi hadde kunngjort på sin Instagram-konto at han ville sette seg ned utenfor nasjonalforsamlingen i Teheran for å demonstrere og kreve at det holdes frie valg.

Men da han kom dit på lørdag, ble han pågrepet av politiet, melder den iranske avisen Arman søndag.

Den 64 år gamle advokaten er kjent i Iran som en frittalende menneskeretts- og demokratiforkjemper. Han er en sterk kritiker av det iranske regimet, og i fjor ble han nektet å stille som kandidat i presidentvalget.

