Salvini truer med å sende båtmigranter tilbake til Libya

Migrantene ble plukket opp av kystvaktskipet Diciotti i Middelhavet torsdag denne uken. Men skipet har ennå ikke lagt til kai fordi Malta og Italia krangler seg imellom om hvem som skal ta imot flyktningene.

Italia har bedt Malta ta imot migrantene, men det nekter Malta, som mener at migrantene må settes i land på den italienske øya Lampedusa.

Søndag krevde Italias innenriksminister Matteo Salvini at andre europeiske land må ta ansvar og truer med å sende migrantene tilbake til Libya dersom ikke det skjer.

– Enten må Europa bestemme seg for å hjelpe Italia med konkrete tiltak, for eksempel å ta imot migrantene på Diciotti, eller så blir vi tvunget til å ta grep som vil sette en stopp for virksomheten til menneskesmuglerne, nemlig å sende alle folk som plukkes opp av sjøen, tilbake til Libya, sier Salvini.

