Australsk opposisjon ber om at barn får forlate omstridt migrantleir i Stillehavet

Siden 2013 har Australia sendt asylsøkere til øyene Manus og Nauru, som begge er en del av Papua Ny-Guinea.

Ifølge FN har 40 barn tilbrakt hele livet i de omstridte leirene på Nauru, mens 60 har vært der halve livet.

– Labor er alvorlig bekymret for rapporter som gjelder barns helse og velferd i de australsk-finansierte regionale mottakssentrene på Nauru, skriver partiets innvandringspolitiske talsmann, Shayne Neumann, i et brev til regjeringen mandag.

På Nauru befinner det seg 800 asylsøkere, hvorav 120 er barn. Noen av dem har vært der siden leirene ble opprettet.

Over 30 hjelpeorganisasjoner har nylig lansert en kampanje kalt «Få barna bort fra Nauru». De mener at systemet med å holde barn innesperret i leire er skadelig og dysfunksjonelt, og de viser til rapporter om at flere barn har sluttet å spise, drikke og snakke, samt gå på do, som følge av utmattelsessyndrom.

Rundt tolv alvorlig syke barn fikk nylig forlate øya etter kraftig politisk press og rettslige kjennelser i barnas favør.

Labor mener den nåværende høyreregjeringen har mistet kontakt med virkeligheten, og anklager den for ikke å forhandle fram løsninger som innebærer at flyktninger får opphold i tredjeland.

Han oppfordrer også regjeringen til å si ja til New Zealands tilbud om å bosette mennesker som har berettiget krav på opphold.

FN har flere ganger rettet kraftig kritikk mot den australske asylpolitikken.

