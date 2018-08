Flere skudd løsnet mot USAs ambassade i Ankara

utenriks

Det ble skutt mot ambassaden fra en bil, melder CNN Turk.

Nyhetsbyrået Ihlas melder at skuddene var rettet mot en vaktbod ved en av ambassadens innganger. Det ble løsnet totalt fire eller fem skudd, ifølge nyhetsbyrået.

Gjerningspersonen eller gjerningspersonene flyktet fra stedet etter skytingen. Tyrkisk politi har etterlyst en hvit bil etter hendelsen.

En talsmann for ambassaden opplyser at ingen ble skadd, og han takker også tyrkisk politi for å ha reagert raskt på hendelsen.

Ambassaden er stengt denne uken i forbindelse med feiringen av den islamske høytiden id al-adha.

Forholdet mellom USA og Tyrkia har blitt stadig mer anstrengt den siste tiden som følge av konflikten om pastoren Andrew Brunson. USA har iverksatt sanksjoner mot to tyrkiske ministre og doblet tollen på stål og aluminium i et forsøk på å presse fram en løslatelse av amerikaneren. Tyrkia har svart med lignende straffetiltak og anklaget USA for å føre en økonomisk krig mot Tyrkia

Brunson er anklaget for å ha hatt kontakt med den forbudte kurdiske organisasjonen PKK og Gülen-bevegelsen. Han sitter i husarrest i Tyrkia etter å ha tilbrakt over halvannet år i fengsel.

