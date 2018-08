IAEA: Ingen tegn til at Nord-Korea har stanset kjernefysisk aktivitet

utenriks

Rapporten ble lagt fram tirsdag. Der uttrykker IAEA stor bekymring for videreutviklingen av landets atomprogram.

– Fortsettelsen av og den videre utviklingen av Nord-Koreas atomprogram og uttalelser fra Nord-Korea i den forbindelse gir grunn til stor bekymring, skriver atomenergibyrået.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har de siste månedene hatt toppmøter med både USAs president Donald Trump og Sør-Koreas Moon Jae-in. Begge gangene lovet Kim at han ville jobbe for å gjøre Korea-halvøya fri for atomvåpen.