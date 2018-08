Manafort kjent skyldig på åtte av 18 tiltalepunkter

utenriks

Juryen har sittet med de 18 tiltalepunktene i fire dager, men klarte bare å bli enige om en kjennelse for åtte av dem. Dommeren i saken varsler at han vil erklære behandlingen av de resterende ti punktene for ugyldig, og saken må dermed behandles videre i rettssystemet for å belyse skyldspørsmålet ytterligere. Påtalemyndigheten må innen 29. august avgjøre om den skal gå for ny rettssak på de ti tiltalepunktene der juryene ikke klarte å komme til enighet. Manaforts forsvarere førte ingen vitner i den første saken og argumenterte med at påtalemyndigheten ikke hadde tilstrekkelig bevis for påstandene i tiltalen.

Manafort (69) er nå dømt for fem tilfeller av skattesvindel, to tilfeller av banksvindel og for ikke å ha oppgitt en utenlandsk bankkonto, skriver New York Times. Han var tiltalt for å ha skjult flere titall millioner kroner som han skal ha mottatt for politiske konsulenttjenester i Ukraina.

Skuffet

Umiddelbart etter at kjennelsen var kjent, ville verken aktoratet eller forsvarerne kommentere utfallet. Utenfor rettslokalet sa imidlertid en av Manaforts forsvarere Kevin Downing at hans klient er skuffet over å ha blitt dømt og nå vil vurdere sine muligheter.

Downing sa videre at Manafort ønsket å takke dommer og jury for en rettferdig rettergang.

Allerede tidligere tirsdag varslet juryen de hadde problemer med å komme til enighet om alle punktene, og spurte dommeren om hvordan de i så fall skulle fylle ut jurydokumentene. Dommer T.S. Ellis oppfordret medlemmene av juryen om å fortsette drøftelsene av skyldspørsmålene.

Første sak

Manafort så først på juryen mens kjennelsen ble lest opp, deretter tomt ned i bordet foran seg mens dommeren takket juryen for innsatsen, før han så opp, hele tiden med et stramt, uttrykksløst steinansikt.

69-åringen møter i retten som følge av Russlands-etterforskningen til Mueller, en gransking som Trump stadig omtaler som en heksejakt. Dette er den første rettssaken i kjølvannet av den omfattende granskingen, men dreier seg ikke direkte om Russlands angivelige innblanding i valgkampen.

At Manafort etter alle solemerker blir dømt i saken viser likevel at spesialetterforsker Robert Mueller, som leder granskingen av det såkalte Russlandsporet, har klart å overbevise juryen. Dette tross flere måneder med bombardement fra president Donald Trump og hans støttespillere om at saken ikke har hold i virkeligheten.

