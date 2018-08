Storbritannia vil at EU skal skjerpe sanksjonene mot Russland

utenriks

Det var under et besøk i Washington at Hunt oppfordret EU til å innføre en omfattende pakke med sanksjoner som svar på giftangrepet mot Sergej Skripal og hans datter Julia i Salisbury i mars.

USA er innstilt på å innføre skjerpede sanksjoner, blant annet blir det full stans i importen av en rekke nye produkter fra Russland.

EU må gå i rette med Russland på en mer bestemt måte, mener Hunt.

På hjemmebane derimot sier Labour-leder Jeremy Corbyn at ytterligere sanksjoner bare vil føre til mer spenning i internasjonale forhold.

