Venezuela devaluerer sin valuta med 96 prosent

utenriks

De nye sedlene strøk fem nuller i forhold til de gamle, et ledd i president Nicolas Maduros plan om å begrense hyperinflasjonen. Næringslivsledere reagerte med skepsis, og ga uttrykk for at dette ikke ville virke.

Tirsdag kom altså kunngjøringen fra sentralbanken om at kursen for den nye bolivar, Bolivias myntenhet, er satt til 68,65 mot euro. Dette tilsvarer rundt 60 bolivarer per dollar. Den tidligere kursen var 2,48 bolivarer for en dollar.

Etter dager preget av nervøsitet rundt overgangen til de nye sedlene, var det begrenset forretningsvirksomhet i hovedstaden Caracas tirsdag. Mandag, da sedlene ble innført, var nasjonal fridag.

Foran seddelautomatene var det lange køer av folk som ville ta ut nye sedler. Men uttaket var begrenset til ti bolivarer, ikke engang nok til å kjøpe en kopp kaffe i et land som er herjet av inflasjon.

Mange forretninger holdt stengt for å prise om varelageret. Mange valgte også å slutte opp om en 24-timersstreik som opposisjonen har tatt initiativ til, for å vise misnøye med Maduros politikk.

