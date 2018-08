Angivelig Baghdadi-opptak lagt ut på nett

utenriks

Opptaket er lagt ut av den IS-tilknyttede mediegruppa al-Furqan, melder nyhetsbyrået Reuters. Det er foreløpig ikke bekreftet fra uavhengige kilder at det faktisk er IS-lederen som snakker.

I det 55 minutter lange opptaket oppfordrer den som snakker til fortsatt jihad.

– Du har ikke noe valg. Hvis du vil leve i verdighet må du vende tilbake til din religion og kjempe mot din fiende, sier mannen som skal være Baghdadi.

– For de hellige krigerne er ikke seieren eller nederlaget avhengig av at en by blir tatt eller at noen har luftherredømme, interkontinentale missiler eller smarte bomber, sier vedkommende.

Han angriper også USA, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater for å støtte kampen mot IS.

Opptaket, som offentliggjøres under muslimenes id-feiring, er første gang IS-lederen gir lyd fra seg siden et 46 minutter langt opptak ble offentliggjort av al-Farquan i september i fjor.

Flere ganger de siste årene har det blitt rapportert at Baghdadi er drept eller såret, men irakiske sikkerhetsmyndigheter sa i mai at de fremdeles mener han er i live, og at han oppholder seg i Syria ved grensen til Irak.

I opptaket som ble offentliggjort onsdag refererer Baghdadi til hendelser som har skjedd i Syria og Irak denne måneden.

IS har den siste tiden tapt mesteparten av territoriet sitt i Irak og Syria.

