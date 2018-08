Ingen omkomne etter jordskjelv i Venezuela

utenriks

Skjelvet inntraff like etter klokken 17.30 lokal tid.

Episenteret var lokalisert 20 kilometer nordvest for byen Yaguaraparo og hadde en dybde på 123 kilometer, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Venezuelas eget målesenter målte skjelvet til 6,3.

Visepresident Delcy Rodríguez bekrefter at ingen omkom i skjelvet. Det er heller ikke meldt om noen alvorlige skader.

Et vitne i Cumaná, en av de største byene nær episenteret, fortalte til nyhetsbyrået AP at det er rapportert om flere skadde etter at en rulletrapp på et kjøpesenter kollapset, men skadeomfanget er ikke kjent. Han la til at det utover dette ikke var noen umiddelbare tegn på andre materielle skader i nærheten.

Ifølge en journalist for avisen El Universal, som rapporterte fra Irapa nær episenteret, førte jordskjelvet til at noen bygninger fikk sprekker i veggene.

I 1997 inntraff et jordskjelv på lik styrke i samme område. Da mistet 73 mennesker livet. 30 år tidligere mistet 200 personer livet da et jordskjelv målt til 6,7 rammet hovedstaden.

